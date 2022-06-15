Электрод Ресанта ПРО-46 (Ф3.0, 3 кг)

Преимущества

Малые потери металла от разбрызгивания

Отличное формирование металла шва

Легкая отделимость шлаковой корки

Возможность проводить сварку на переменном и постоянном токах

Электрод ПРО-46 Ресанта позволяет проводить сварку оцинкованной, окрашенной, загрязненной и слегка ржавой стали, а также на обильно увлажненной поверхности. Малочувствителен к качеству подготовки кромок свариваемых деталей. Обладает повышенной, на 20% большей, прочностью сварного шва по сравнению с электродом марки МР-3. Позволяет выполнять сварку на предельно низких токах во всех пространственных положениях, в том числе «сверху вниз». Электрод прост в применении даже для начинающих сварщиков, в сравнении с моделями основных конкурентов, т.к. отличается более легким начальным и повторным поджигом, мягким и стабильным горением дуги.