Электроды Ресанта ПРО-46 (Ф4.0, 3 кг)
Арт. О00000013383
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Латвия
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Марка электрода
|ПРО-46
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Свариваемый материал
|сталь
- Электрод ПРО-46 Ресанта позволяет проводить сварку оцинкованной, окрашенной, загрязненной и слегка ржавой стали, а также на обильно увлажненной поверхности. Малочувствителен к качеству подготовки кромок свариваемых деталей. Обладает повышенной, на 20% большей, прочностью сварного шва по сравнению с электродом марки МР-3. Позволяет выполнять сварку на предельно низких токах во всех пространственных положениях, в том числе «сверху вниз». Электрод прост в применении даже для начинающих сварщиков, в сравнении с моделями основных конкурентов, т.к. отличается более легким начальным и повторным поджигом, мягким и стабильным горением дуги.
Преимущества
- Малые потери металла от разбрызгивания
- Отличное формирование металла шва
- Легкая отделимость шлаковой корки
- Возможность проводить сварку на переменном и постоянном токах