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Электрододержатель Esab CONFORT 200 0700006004
5.0
2
880 ₽
1 060 ₽
Электрододержатели
    Электрододержатель Esab CONFORT 200 0700006004
    Арт. X1329173
    5.0
    2
    Электрододержатель Esab CONFORT 200 0700006004
    Электрододержатель Esab CONFORT 200 0700006004
    Электрододержатель Esab CONFORT 200 0700006004
      Электрододержатель Esab CONFORT 200 0700006004
      Электрододержатель Esab CONFORT 200 0700006004
      Электрододержатель Esab CONFORT 200 0700006004

      Электрододержатель Esab CONFORT 200 0700006004

      • -180 ₽
      880 ₽
      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1329173
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		пружинный
      Исполнение
      		штамп
      Все характеристики
      • -180 ₽
      880 ₽
      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрододержатель Confort 200 ESAB предназначен для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки. Электроведущие части надежно изолированы от случайного прикосновения. Сила подводимого сварочного тока - 200 А. Обеспечивает надежное крепление электрода в различных положениях, чтобы исключить возможность изгиба последнего при сварке в труднодоступных местах

        Преимущества

        • Электрододержатели открытого типа
        • Одобрено CE
        • Электрододержатели полностью изолированы