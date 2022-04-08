Электрододержатель Esab CONFORT 200 0700006004
Арт. X1329173
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|пружинный
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Исполнение
|штамп
- Электрододержатель Confort 200 ESAB предназначен для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки. Электроведущие части надежно изолированы от случайного прикосновения. Сила подводимого сварочного тока - 200 А. Обеспечивает надежное крепление электрода в различных положениях, чтобы исключить возможность изгиба последнего при сварке в труднодоступных местах
Преимущества
- Электрододержатели открытого типа
- Одобрено CE
- Электрододержатели полностью изолированы