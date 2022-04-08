Электрододержатель 300А HANDY 33005

Преимущества

Отличное прохождение тока между электродом и электрододержателем

Имеет 2 отверстия под углами 45° и 90° (в различных позициях)

Кабель закрепляется двумя винтами с внутренним шестигранником

Полностью изолирован для обеспечения максимальной безопасности

Сила тока - 300 А

Электрододержатель Handy 300 А, TBi – качественная модель винтового типа, надежно фиксирует сварочный электрод во время проведения ручной дуговой сварки MMA. Максимальная частота проводимого тока – 300А, что вполне достаточно, для решения большинства бытовых и полупрофессиональных задач. Handy 300 А имеет два отверстия для фиксации электродов диаметром 2,0-5,0 мм, под углами 45° и 90°. Рукоятка выполнена из жаростойкого пластика с тактильной поверхностью, которая предотвращает скольжение. Использовать электрододержатель удобно в любых типах сварочных краг и перчаток