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Электрододержатель 300А HANDY 33005
5.0
2
760 ₽
Электрододержатели
    Электрододержатель 300А HANDY 33005
    Арт. 8
    5.0
    2
    Электрододержатель 300А HANDY 33005
    Электрододержатель 300А HANDY 33005
    Электрододержатель 300А HANDY 33005
      Электрододержатель 300А HANDY 33005
      Электрододержатель 300А HANDY 33005
      Электрододержатель 300А HANDY 33005

      Электрододержатель 300А HANDY 33005

      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 8
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Мин. диаметр электрода, мм
      		2
      Макс. диаметр электрода, мм
      		5
      Все характеристики
      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрододержатель Handy 300 А, TBi – качественная модель винтового типа, надежно фиксирует сварочный электрод во время проведения ручной дуговой сварки MMA. Максимальная частота проводимого тока – 300А, что вполне достаточно, для решения большинства бытовых и полупрофессиональных задач. Handy 300 А имеет два отверстия для фиксации электродов диаметром 2,0-5,0 мм, под углами 45° и 90°. Рукоятка выполнена из жаростойкого пластика с тактильной поверхностью, которая предотвращает скольжение. Использовать электрододержатель удобно в любых типах сварочных краг и перчаток

        Преимущества

        • Отличное прохождение тока между электродом и электрододержателем
        • Имеет 2 отверстия под углами 45° и 90° (в различных позициях)
        • Кабель закрепляется двумя винтами с внутренним шестигранником
        • Полностью изолирован для обеспечения максимальной безопасности
        • Сила тока - 300 А