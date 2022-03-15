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Электрододержатель Esab HANDY 300
5.0
2
1 530 ₽
Электрододержатели
    Электрододержатель Esab HANDY 300
    Арт. X1052450
    5.0
    2
    Электрододержатель Esab HANDY 300
    Электрододержатель Esab HANDY 300
    Электрододержатель Esab HANDY 300
    Электрододержатель Esab HANDY 300
      Электрододержатель Esab HANDY 300
      Электрододержатель Esab HANDY 300
      Электрододержатель Esab HANDY 300
      Электрододержатель Esab HANDY 300

      Электрододержатель Esab HANDY 300

      1 530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1052450
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип
      		винтовой
      Исполнение
      		штамп
      Все характеристики
      1 530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • ESAB HANDY 300 купить можно при проведении сварочных работ, в особенности - для ручной электродуговой сварки. Прибор необходим для фиксирования электрода и последующей его эксплуатации. Электрический держатель ESAB HANDY 300 обладает токоизолирующим покрытием в местах соприкосновения с рукой оператора. Обладает двумя отверстиями для крепления электрода в двух разных положениях - прямом и под наклоном. Устройство надежно и обладает отличной токопроводимостью к электроду, безопасностью в использовании и длительным сроком службы.

        Преимущества винтового электрододержателя ESAB HANDY 300:

        • Превосходное проведение тока;
        • Надежная фиксация электрода;
        • Удержание электрода под углами 45° и 90°;
        • Хорошая изоляция рукоятки;
        • Работает с током от 150 до 220А;
        • Электрод от 2 до 4 мм;
        • Долговечность;
        • Безопасность.

        Комплектация:

        • Электрододержатель;
        • Инструкция;
        • Упаковка.