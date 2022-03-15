Электрододержатель Esab HANDY 300
Арт. X1052450
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип
|винтовой
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Исполнение
|штамп
ESAB HANDY 300 купить можно при проведении сварочных работ, в особенности - для ручной электродуговой сварки. Прибор необходим для фиксирования электрода и последующей его эксплуатации. Электрический держатель ESAB HANDY 300 обладает токоизолирующим покрытием в местах соприкосновения с рукой оператора. Обладает двумя отверстиями для крепления электрода в двух разных положениях - прямом и под наклоном. Устройство надежно и обладает отличной токопроводимостью к электроду, безопасностью в использовании и длительным сроком службы.
Преимущества винтового электрододержателя ESAB HANDY 300:
- Превосходное проведение тока;
- Надежная фиксация электрода;
- Удержание электрода под углами 45° и 90°;
- Хорошая изоляция рукоятки;
- Работает с током от 150 до 220А;
- Электрод от 2 до 4 мм;
- Долговечность;
- Безопасность.
Комплектация:
- Электрододержатель;
- Инструкция;
- Упаковка.