Электрододержатель Esab HANDY 300

ESAB HANDY 300 купить можно при проведении сварочных работ, в особенности - для ручной электродуговой сварки. Прибор необходим для фиксирования электрода и последующей его эксплуатации. Электрический держатель ESAB HANDY 300 обладает токоизолирующим покрытием в местах соприкосновения с рукой оператора. Обладает двумя отверстиями для крепления электрода в двух разных положениях - прямом и под наклоном. Устройство надежно и обладает отличной токопроводимостью к электроду, безопасностью в использовании и длительным сроком службы.

Преимущества винтового электрододержателя ESAB HANDY 300:

Превосходное проведение тока;

Надежная фиксация электрода;

Удержание электрода под углами 45° и 90°;

Хорошая изоляция рукоятки;

Работает с током от 150 до 220А;

Электрод от 2 до 4 мм;

Долговечность;

Безопасность.

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