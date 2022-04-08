Электрододержатель TBi HANDY 400
Арт. X1329132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|винтовой
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Исполнение
|штамп
- Электрододержатель Handy 400 А, TBi – профессиональный инструмент винтового исполнения, предназначен для осуществления фиксации сварочного электрода диаметром 2,0-5,0 мм. Предусмотрены углы фиксации 45° и 90°. Токопроводящие части устройства надежно изолированы от случайного прикосновения оператора, что значительно повышает безопасность применения. Максимальный рабочий ток – 400А
Преимущества
- Надежная фиксация
- Углы фиксации 45° и 90°
- Безопасное применение