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Электрододержатель TBi HANDY 400
5.0
2
1 040 ₽
Электрододержатели
    Электрододержатель TBi HANDY 400
    Арт. X1329132
    5.0
    2
    Электрододержатель TBi HANDY 400

      Электрододержатель TBi HANDY 400

      1 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1329132
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		винтовой
      Исполнение
      		штамп
      Все характеристики
      1 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрододержатель Handy 400 А, TBi – профессиональный инструмент винтового исполнения, предназначен для осуществления фиксации сварочного электрода диаметром 2,0-5,0 мм. Предусмотрены углы фиксации 45° и 90°. Токопроводящие части устройства надежно изолированы от случайного прикосновения оператора, что значительно повышает безопасность применения. Максимальный рабочий ток – 400А
        Преимущества
        • Надежная фиксация
        • Углы фиксации 45° и 90°
        • Безопасное применение