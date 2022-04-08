Электрододержатель TBi HANDY 400

Надежная фиксация

Углы фиксации 45° и 90°

Безопасное применение

Электрододержатель Handy 400 А, TBi – профессиональный инструмент винтового исполнения, предназначен для осуществления фиксации сварочного электрода диаметром 2,0-5,0 мм. Предусмотрены углы фиксации 45° и 90°. Токопроводящие части устройства надежно изолированы от случайного прикосновения оператора, что значительно повышает безопасность применения. Максимальный рабочий ток – 400АПреимущества