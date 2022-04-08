Электрододержатель Esab Optimus 1600, 600 А
Арт. X1052449
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|закрытый
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Исполнение
|штамп
- Электрододержатель ESAB Optimus 1600 используется при сварочных работах. Предназначен для закрепления электрода и подвода к нему тока. Закрытая головка электрододержателя позволяет устанавливать электрод вертикально или горизонтально. Изготовлен из усиленного фиберглассового пластика. Электрододержатели Optimus полностью изолированы
Преимущаства
- Закрытая головка электрододержателя позволяет устанавливать электрод вертикально или горизонтально
- Изготовлен из усиленного фиберглассового пластика (армированного стекловолокном)
- Электрододержатели Optimus полностью изолированы