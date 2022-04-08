Электрододержатель Esab Optimus 1600, 600 А

Преимущаства

Закрытая головка электрододержателя позволяет устанавливать электрод вертикально или горизонтально

Изготовлен из усиленного фиберглассового пластика (армированного стекловолокном)

Электрододержатели Optimus полностью изолированы

Электрододержатель ESAB Optimus 1600 используется при сварочных работах. Предназначен для закрепления электрода и подвода к нему тока. Закрытая головка электрододержателя позволяет устанавливать электрод вертикально или горизонтально. Изготовлен из усиленного фиберглассового пластика. Электрододержатели Optimus полностью изолированы