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Электрододержатель Esab Optimus 300, 400 A, 0760001300
5.0
2
3 250 ₽
Электрододержатели
    Электрододержатель Esab Optimus 300, 400 A, 0760001300
    Арт. Х15515
    5.0
    2
    Электрододержатель Esab Optimus 300, 400 A, 0760001300

      Электрододержатель Esab Optimus 300, 400 A, 0760001300

      3 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х15515
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		закрытый
      Исполнение
      		штамп
      Все характеристики
      3 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрододержатель ESAB Optimus 300 0760001300, 400 A предназначен для крепления электрода, подвода к нему сварочного тока и манипулирования электродом при сварке

        Преимущества

        • Закрытая головка электрододержателя позволяет устанавливать электрод вертикально или горизонтально
        • Изготовлен из армированного стекловолокном пластика
        • Электрододержатели Optimus полностью изолированы