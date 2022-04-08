Электрододержатель Esab Optimus 300, 400 A, 0760001300

Преимущества

Закрытая головка электрододержателя позволяет устанавливать электрод вертикально или горизонтально

Изготовлен из армированного стекловолокном пластика

Электрододержатели Optimus полностью изолированы

Электрододержатель ESAB Optimus 300 0760001300, 400 A предназначен для крепления электрода, подвода к нему сварочного тока и манипулирования электродом при сварке