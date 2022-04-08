Электрододержатель Esab Optimus 300, 400 A, 0760001300
Арт. Х15515
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|закрытый
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Исполнение
|штамп
- Электрододержатель ESAB Optimus 300 0760001300, 400 A предназначен для крепления электрода, подвода к нему сварочного тока и манипулирования электродом при сварке
Преимущества
- Закрытая головка электрододержателя позволяет устанавливать электрод вертикально или горизонтально
- Изготовлен из армированного стекловолокном пластика
- Электрододержатели Optimus полностью изолированы