Электрододержатель Esab Optimus 400 0760001400
Арт. Х15516
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Швеция
|
Родина бренда
|Швеция
|
Тип
|закрытый
|
Тип разъема
|нет
- Электрододержатель ESAB Optimus 400 0760001400 предназначен для крепления электрода, подвода к нему сварочного тока и манипулирования электродом при сварке
Преимущества
- Закрытая головка электрододержателя позволяет устанавливать электрод вертикально или горизонтально
- Изготовлен из армированного стекловолокном пластика
- Электрододержатели Optimus полностью изолированы