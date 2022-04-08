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Электрододержатель Esab Optimus 400 0760001400
5.0
2
3 900 ₽
Электрододержатели
    Электрододержатель Esab Optimus 400 0760001400
    Арт. Х15516
    5.0
    2
    Электрододержатель Esab Optimus 400 0760001400

      Электрододержатель Esab Optimus 400 0760001400

      3 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х15516
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		закрытый
      Тип разъема
      		нет
      Все характеристики
      3 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрододержатель ESAB Optimus 400 0760001400 предназначен для крепления электрода, подвода к нему сварочного тока и манипулирования электродом при сварке

        Преимущества

        • Закрытая головка электрододержателя позволяет устанавливать электрод вертикально или горизонтально
        • Изготовлен из армированного стекловолокном пластика
        • Электрододержатели Optimus полностью изолированы