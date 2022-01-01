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Электрододержатель Кедр ЭД-200 PRO Comfort 8011730
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Электрододержатели
    Электрододержатель Кедр ЭД-200 PRO Comfort 8011730
    Арт. О00000026061
    Электрододержатель Кедр ЭД-200 PRO Comfort 8011730

      Электрододержатель Кедр ЭД-200 PRO Comfort 8011730

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026061

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		открытый, зажим
      Тип разъема
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрододержатель КЕДР ЭД-200 PRO Comfort 8011730, 200А является результатом сочетания инновационной технологии и качества, необходимого для успешного выполнения задач. Эргономичный, прочный и универсальный в применении.

        Преимущества

        • Диапазон сварочного тока — 200А
        • Овальная, изолирующая тепло ручка
        • Изоляционные материалы, выдерживающие высокие нагрузки