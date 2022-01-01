Электрододержатель Кедр ЭД-300 PRO Comfort 8011727

Преимущества

Диапазон сварочного тока — 300А

Овальная, изолирующая тепло ручка

Изоляционные материалы, выдерживающие высокие нагрузки





Электрододержатель ЭД-300 PRO Comfort 8011727, 300А является результатом сочетания инновационной технологии и качества, необходимого для успешного выполнения задач. Эргономичный, прочный и универсальный в применении.