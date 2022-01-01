Преимущества

Диапазон сварочного тока - 500А

Овальная, изолирующая тепло ручка

Изоляционные материалы, выдерживающие высокие нагрузки





Электрододержатель КЕДР ЭД-500 PRO Comfort 8011729, 500А является результатом сочетания инновационной технологии и качества, необходимого для успешного выполнения задач. Эргономичный, прочный и универсальный в применении.