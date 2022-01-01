Электрододержатель Кедр ЭД-500 PRO Comfort 8011729
Арт. О00000026063
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|открытый, зажим
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Тип разъема
|нет
- Электрододержатель КЕДР ЭД-500 PRO Comfort 8011729, 500А является результатом сочетания инновационной технологии и качества, необходимого для успешного выполнения задач. Эргономичный, прочный и универсальный в применении.
Преимущества
- Диапазон сварочного тока - 500А
- Овальная, изолирующая тепло ручка
- Изоляционные материалы, выдерживающие высокие нагрузки