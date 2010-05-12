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Электрододержатель КОРД ЭД-31M
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Электрододержатели
    Электрододержатель КОРД ЭД-31M
    Арт. Х15582
    Электрододержатель КОРД ЭД-31M

      Электрододержатель КОРД ЭД-31M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15582

      Характеристики

      Производитель
      		Корд
      Тип
      		пружинный
      Тип разъема
      		нет
      Наличие кабеля
      		Нет
      Макс. сечение кабеля, мм2
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Электрододержатель Корд ЭД-31м предназначены для ручной дуговой сварки покрытыми металлическими электродами.

        Основные характеристики:

        • Номинальный сварочный ток, А: 315.
        • Наибольший сварочный ток при ПВ=35%, А: 400.
        • Время замены электрода, сек: 4.
        • Усилие прижатия электрода, кгс: 12.5-10.0.
        • Продолжительность цикла сварки, мин: 5.

        Комплектация:

        1. Электрододержатель.
        2. Упаковка.