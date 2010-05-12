Электрододержатель КОРД ЭД-31M
Арт. Х15582
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пружинный
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Тип разъема
|нет
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Наличие кабеля
|Нет
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Макс. сечение кабеля, мм2
|50
Описание товара:Электрододержатель Корд ЭД-31м предназначены для ручной дуговой сварки покрытыми металлическими электродами.
Основные характеристики:
- Номинальный сварочный ток, А: 315.
- Наибольший сварочный ток при ПВ=35%, А: 400.
- Время замены электрода, сек: 4.
- Усилие прижатия электрода, кгс: 12.5-10.0.
- Продолжительность цикла сварки, мин: 5.
Комплектация:
- Электрододержатель.
- Упаковка.