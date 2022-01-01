Электрододержатель КОРД Универсал ЭД-40M

Описание товара:

Преимущества:

Легкий и компактный.

Простая регуляция прижатия электрода к токопроводу.

Электрод устанавливается под любым углом к электрододержателю с помощью ложемента; Регуляция усилия поворота за счет рифленой опорной поверхности токоподвода сопротивление у перехода кабель-токопровод минимизируется.

Имеется защитный экран для руки сварщика от искр, брызг и теплового излучения.

Специальные торцевые упоры ложемента в месте подвода тока предотвращают сдвиг электрода и осыпку обмазки.

Крышки токоподвода и места прижима электрода изготовлены из высокопрочного материала.

Усилие прижатия электрода, кгс: 12.5 - 25.0.

Время замены электрода - 4 сек.

Электрододержатель Корд Универсал ЭД-40М необходим для ручной дуговой сварки покрытыми сварочными металлическими электродами, а также для закрепления угольных электродов.