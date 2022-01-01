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Электрододержатель КОРД Универсал ЭД-40M
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Электрододержатели
    Электрододержатель КОРД Универсал ЭД-40M
    Арт. Х15584
    Электрододержатель КОРД Универсал ЭД-40M

      Электрододержатель КОРД Универсал ЭД-40M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15584

      Характеристики

      Производитель
      		Корд
      Тип
      		пружинный
      Тип разъема
      		нет
      Наличие кабеля
      		Нет
      Макс. сечение кабеля, мм2
      		70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Электрододержатель Корд Универсал ЭД-40М необходим для ручной дуговой сварки покрытыми сварочными металлическими электродами, а также для закрепления угольных электродов.

        Преимущества:

        • Легкий и компактный.
        • Простая регуляция прижатия электрода к токопроводу.
        • Электрод устанавливается под любым углом к электрододержателю с помощью ложемента; Регуляция усилия поворота за счет рифленой опорной поверхности токоподвода сопротивление у перехода кабель-токопровод минимизируется.
        • Имеется защитный экран для руки сварщика от искр, брызг и теплового излучения.
        • Специальные торцевые упоры ложемента в месте подвода тока предотвращают сдвиг электрода и осыпку обмазки.
        • Крышки токоподвода и места прижима электрода изготовлены из высокопрочного материала. 
        • Усилие прижатия электрода, кгс: 12.5 - 25.0.
        • Время замены электрода - 4 сек.