Электрододержатель КОРД Универсал ЭД-40M
Арт. Х15584
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пружинный
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Тип разъема
|нет
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Наличие кабеля
|Нет
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Макс. сечение кабеля, мм2
|70
Описание товара:Электрододержатель Корд Универсал ЭД-40М необходим для ручной дуговой сварки покрытыми сварочными металлическими электродами, а также для закрепления угольных электродов.
Преимущества:
- Легкий и компактный.
- Простая регуляция прижатия электрода к токопроводу.
- Электрод устанавливается под любым углом к электрододержателю с помощью ложемента; Регуляция усилия поворота за счет рифленой опорной поверхности токоподвода сопротивление у перехода кабель-токопровод минимизируется.
- Имеется защитный экран для руки сварщика от искр, брызг и теплового излучения.
- Специальные торцевые упоры ложемента в месте подвода тока предотвращают сдвиг электрода и осыпку обмазки.
- Крышки токоподвода и места прижима электрода изготовлены из высокопрочного материала.
- Усилие прижатия электрода, кгс: 12.5 - 25.0.
- Время замены электрода - 4 сек.