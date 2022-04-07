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Электрододержатель TBi PERFECT 33008, 300А
4.0
1
855 ₽
Электрододержатели
    Электрододержатель TBi PERFECT 33008, 300А
    Арт. X1329167
    4.0
    1
    Электрододержатель TBi PERFECT 33008, 300А
    Электрододержатель TBi PERFECT 33008, 300А
      Электрододержатель TBi PERFECT 33008, 300А
      Электрододержатель TBi PERFECT 33008, 300А

      Электрододержатель TBi PERFECT 33008, 300А

      855 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1329167
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		закрытый
      Тип разъема
      		нет
      Все характеристики
      855 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрододержатель PERFECT 33008 закрытого типа с полностью изолированным наконечником и ручкой. Прочно зажимает электрод. Обеспечивает надежное крепление электрода. Сварочный ток  300А

        Преимущества

        • Имеет закрытую головку, с помощью которой можно установить электрод вертикально или горизонтально
        • Изготовлен из армированного пластика, полностью изолирован