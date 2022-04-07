Электрододержатель TBi PERFECT 33008, 300А
Арт. X1329167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|закрытый
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Тип разъема
|нет
- Электрододержатель PERFECT 33008 закрытого типа с полностью изолированным наконечником и ручкой. Прочно зажимает электрод. Обеспечивает надежное крепление электрода. Сварочный ток 300А
Преимущества
- Имеет закрытую головку, с помощью которой можно установить электрод вертикально или горизонтально
- Изготовлен из армированного пластика, полностью изолирован