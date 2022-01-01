Электрододержатель Сатурн ЭД-20, 200А
Арт. X1329157
Характеристики
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Производитель
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Тип
|зажим
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Исполнение
|штамп
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Тип разъема
|нет
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Наличие кабеля
|Нет
Описание товара:Электрододержатель Сатурн 200 А (латунь) идеально подойдет, как профессионалам, так и любителям. ТМ Сатурн специализируется на клеммах заземления и электрододержателях. Качество изготовления в совокупности с доступной ценой, делает электрододержатель Сатурн 200 А выгодным приобретением.
Особенности:
- Повышенная эргономика.
- Токопровод и прижим изготовлены из материалов повышенной электропроводности (латунь ЛС 59-1).
- Все изолирующие части (накладка, ручка, кронштейн) изготовлены из конструктивных реактопластов и полиамидов.
- Электрододержатель Сатурн 200 А производится в России и соответствует всем стандартам и техническим допускам по электросварочному оборудованию.