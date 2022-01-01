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Электрододержатель Сатурн ЭД-20, 200А
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Электрододержатели
    Электрододержатель Сатурн ЭД-20, 200А
    Арт. X1329157
    Электрододержатель Сатурн ЭД-20, 200А

      Электрододержатель Сатурн ЭД-20, 200А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1329157

      Характеристики

      Производитель
      		Сатурн
      Тип
      		зажим
      Исполнение
      		штамп
      Тип разъема
      		нет
      Наличие кабеля
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Электрододержатель Сатурн 200 А (латунь) идеально подойдет, как профессионалам, так и любителям. ТМ Сатурн специализируется на клеммах заземления и электрододержателях. Качество изготовления в совокупности с доступной ценой, делает электрододержатель Сатурн 200 А выгодным приобретением.

        Особенности:

        • Повышенная эргономика.
        • Токопровод и прижим изготовлены из материалов повышенной электропроводности (латунь ЛС 59-1).
        • Все изолирующие части (накладка, ручка, кронштейн) изготовлены из конструктивных реактопластов и полиамидов.
        • Электрододержатель Сатурн 200 А производится в России и соответствует всем стандартам и техническим допускам по электросварочному оборудованию.