Электрододержатель Сатурн ЭД-31, 315 А

Преимущества

Просты в обращении

Подходят для комплектования профессиональных и бытовых сварочных аппаратов

Токоподвод и прижим изготовлены из материалов повышенной электропроводности (латунь ЛС-59-1)

Все изолирующие части (накладка, ручка, кронштейн) изготовлены из конструктивных полиамидов

Электрододержатель Сатурн ЭД-31 (315А) предназначен для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки. Электроведущие части надежно изолированы от случайного прикосновения.