Электрододержатель Сатурн ЭД-31, 315 А
Арт. X1329158
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|пружинный
|
Исполнение
|штамп
- Электрододержатель Сатурн ЭД-31 (315А) предназначен для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки. Электроведущие части надежно изолированы от случайного прикосновения.
Преимущества
- Просты в обращении
- Подходят для комплектования профессиональных и бытовых сварочных аппаратов
- Токоподвод и прижим изготовлены из материалов повышенной электропроводности (латунь ЛС-59-1)
- Все изолирующие части (накладка, ручка, кронштейн) изготовлены из конструктивных полиамидов