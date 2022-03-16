Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрододержатель Сатурн ЭД-31, 315 А
5.0
1
690 ₽
Электрододержатели
    Электрододержатель Сатурн ЭД-31, 315 А
    Арт. X1329158
    5.0
    1
    Электрододержатель Сатурн ЭД-31, 315 А
    Электрододержатель Сатурн ЭД-31, 315 А
    Электрододержатель Сатурн ЭД-31, 315 А
      Электрододержатель Сатурн ЭД-31, 315 А
      Электрододержатель Сатурн ЭД-31, 315 А
      Электрододержатель Сатурн ЭД-31, 315 А

      Электрододержатель Сатурн ЭД-31, 315 А

      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1329158
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сатурн
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пружинный
      Исполнение
      		штамп
      Все характеристики
      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрододержатель Сатурн ЭД-31 (315А) предназначен для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки. Электроведущие части надежно изолированы от случайного прикосновения.

        Преимущества

        • Просты в обращении
        • Подходят для комплектования профессиональных и бытовых сварочных аппаратов
        • Токоподвод и прижим изготовлены из материалов повышенной электропроводности (латунь ЛС-59-1)
        • Все изолирующие части (накладка, ручка, кронштейн) изготовлены из конструктивных полиамидов