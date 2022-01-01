Электрододержатель Сатурн ЭД-40, 400 А

Описание товара:

Особенности:

Повышенная эргономика.

Токопровод и прижим изготовлены из материалов повышенной электропроводности (латунь ЛС 59-1).

Все изолирующие части (накладка, ручка, кронштейн) изготовлены из конструктивных реактопластов и полиамидов.

Электрододержатель Сатурн 400 А производится в России и соответствует всем стандартам и техническим допускам по электросварочному оборудованию.

Время замены электрода - 4 секунды.

Электрододержатель Сатурн 400 А (латунь) идеально подойдет, как профессионалам, так и любителям. ТМ Сатурн специализируется на клеммах заземления и электрододержателях. Качество изготовления в совокупности с доступной ценой, делает электрододержатель Сатурн 400 А выгодным приобретением.