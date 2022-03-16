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Электрододержатель Сатурн ЭД-50, 500 А
5.0
2
800 ₽
Электрододержатели
    Электрододержатель Сатурн ЭД-50, 500 А
    Арт. X1329159
    5.0
    2
    Электрододержатель Сатурн ЭД-50, 500 А

      Электрододержатель Сатурн ЭД-50, 500 А

      800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1329159
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сатурн
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		зажим
      Исполнение
      		штамп
      Все характеристики
      800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрододержатель Сатурн ЭД-50 (500А) используется при ручной дуговой сварке и рассчитан на сварочный ток в 500А. Токопровод и прижим изготовлены из латунного сплава ЛС 59-1. Все изолирующие части изготовлены из высокотемпературного пластика

        Преимущества

        • Простые в обращении
        • Токоподвод и прижим изготовлены из материалов повышенной электропроводности (латунь ЛС-59-1)
        • Накладка, ручка и кронштейн изготовлены из полимеров, которые обладают хорошими диэлектрическими и механическими свойствами