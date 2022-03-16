Электрододержатель Сатурн ЭД-50, 500 А
Арт. X1329159
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|зажим
|
Исполнение
|штамп
- Электрододержатель Сатурн ЭД-50 (500А) используется при ручной дуговой сварке и рассчитан на сварочный ток в 500А. Токопровод и прижим изготовлены из латунного сплава ЛС 59-1. Все изолирующие части изготовлены из высокотемпературного пластика
Преимущества
- Простые в обращении
- Токоподвод и прижим изготовлены из материалов повышенной электропроводности (латунь ЛС-59-1)
- Накладка, ручка и кронштейн изготовлены из полимеров, которые обладают хорошими диэлектрическими и механическими свойствами