Электрододержатель Сатурн Профи ЭД-20, 200 А
Арт. X1329161
Характеристики
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Производитель
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Тип
|зажим
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Тип разъема
|нет
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Наличие кабеля
|Нет
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Макс. сечение кабеля, мм2
|25
Описание товара:Электрододержатель ЭД-20 «Сатурн ПРОФИ» используется при ручной дуговой сварке MMA. Он надежно фиксирует электрод и подводит к нему сварочный ток до 200А. Токопровод и прижим изготовлены из латунного сплава ЛС 59-1, который обладает повышенной твердостью и электропроводностью. Все изолирующие части изготовлены из высокотемпературного пластика.
Особенности:
- Токопровод и прижим изготовлены из латунного сплава ЛС 59-1.
- Накладка, ручка и кронштейн изготовлены из реактопласта, который обладает улучшенными диэлектрическими свойствами.
- Электрододержатель с открытым типом головки и пружинным зажимом обеспечивает удобную и легкую установку электрода.
- На зажимных медных губках электрододержателя имеется 4 проточки для фиксации электрода. Возможна фиксация электрода в 3 пространственных положениях.
Комплектация:
- Электрододержатель ЭД-20 Сатурн ПРОФИ в сборе – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.