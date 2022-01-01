Электрододержатель Сатурн Профи ЭД-20, 200 А

Описание товара:

Особенности:

Токопровод и прижим изготовлены из латунного сплава ЛС 59-1.

Накладка, ручка и кронштейн изготовлены из реактопласта, который обладает улучшенными диэлектрическими свойствами.

Электрододержатель с открытым типом головки и пружинным зажимом обеспечивает удобную и легкую установку электрода.

На зажимных медных губках электрододержателя имеется 4 проточки для фиксации электрода. Возможна фиксация электрода в 3 пространственных положениях.

Комплектация:

Электрододержатель ЭД-20 Сатурн ПРОФИ в сборе – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Электрододержатель ЭД-20 «Сатурн ПРОФИ» используется при ручной дуговой сварке MMA. Он надежно фиксирует электрод и подводит к нему сварочный ток до 200А. Токопровод и прижим изготовлены из латунного сплава ЛС 59-1, который обладает повышенной твердостью и электропроводностью. Все изолирующие части изготовлены из высокотемпературного пластика.