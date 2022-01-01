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Электрододержатель Сатурн Профи ЭД-20, 200 А
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Электрододержатели
    Электрододержатель Сатурн Профи ЭД-20, 200 А
    Арт. X1329161
    Электрододержатель Сатурн Профи ЭД-20, 200 А

      Электрододержатель Сатурн Профи ЭД-20, 200 А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1329161

      Характеристики

      Производитель
      		Сатурн
      Тип
      		зажим
      Тип разъема
      		нет
      Наличие кабеля
      		Нет
      Макс. сечение кабеля, мм2
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Электрододержатель ЭД-20 «Сатурн ПРОФИ» используется при ручной дуговой сварке MMA. Он надежно фиксирует электрод и подводит к нему сварочный ток до 200А. Токопровод и прижим изготовлены из латунного сплава ЛС 59-1, который обладает повышенной твердостью и электропроводностью. Все изолирующие части изготовлены из высокотемпературного пластика.

        Особенности:

        • Токопровод и прижим изготовлены из латунного сплава ЛС 59-1.
        • Накладка, ручка и кронштейн изготовлены из реактопласта, который обладает улучшенными диэлектрическими свойствами.
        • Электрододержатель с открытым типом головки и пружинным зажимом обеспечивает удобную и легкую установку электрода.
        • На зажимных медных губках электрододержателя имеется 4 проточки для фиксации электрода. Возможна фиксация электрода в 3 пространственных положениях.

        Комплектация:

        1. Электрододержатель ЭД-20 Сатурн ПРОФИ в сборе – 1 шт.
        2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.