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Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-31
5.0
2
880 ₽
Электрододержатели
    Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-31
    Арт. X1329162
    5.0
    2
    Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-31
    Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-31
      Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-31
      Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-31

      Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-31

      880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1329162
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сатурн
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пружинный
      Исполнение
      		штамп
      Все характеристики
      880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрододержатель ЭД-31 "Сатурн Профи" используется при ручной дуговой сварке и рассчитан на сварочный ток в 300 А. Токопровод и прижим изготовлены из латунного сплава ЛС 59-1. Все изолирующие части изготовлены из высокотемпературного пластика.

        Преимущества

        • Изготовлен из латуни повышенной электропроводности
        • Накладка, ручка и кронштейн изготовлены из полимеров, которые обладают хорошими диэлектрическими и механическими свойствами
        • Возможно закрепление электрода под углом 45°, 90° и 180°