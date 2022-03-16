Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-31
Арт. X1329162
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пружинный
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Исполнение
|штамп
- Электрододержатель ЭД-31 "Сатурн Профи" используется при ручной дуговой сварке и рассчитан на сварочный ток в 300 А. Токопровод и прижим изготовлены из латунного сплава ЛС 59-1. Все изолирующие части изготовлены из высокотемпературного пластика.
Преимущества
- Изготовлен из латуни повышенной электропроводности
- Накладка, ручка и кронштейн изготовлены из полимеров, которые обладают хорошими диэлектрическими и механическими свойствами
- Возможно закрепление электрода под углом 45°, 90° и 180°