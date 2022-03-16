Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-31

Преимущества

Изготовлен из латуни повышенной электропроводности

Накладка, ручка и кронштейн изготовлены из полимеров, которые обладают хорошими диэлектрическими и механическими свойствами

Возможно закрепление электрода под углом 45°, 90° и 180°





Электрододержатель ЭД-31 "Сатурн Профи" используется при ручной дуговой сварке и рассчитан на сварочный ток в 300 А. Токопровод и прижим изготовлены из латунного сплава ЛС 59-1. Все изолирующие части изготовлены из высокотемпературного пластика.