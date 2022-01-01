Электрододержатель Start Germany KY1013, 300 A
Арт. О00000016010
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пружинный
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Исполнение
|штамп
- Электродержатель START Germany 300A KY1013 предназначен для надежной фиксации электрода во время ручной дуговой сварки (ММА) при подаче сварочного тока до 300 А. Подходит для использования электродов с диаметрами 2 - 4 мм
Преимущества
- Компактность и легкость
- Противоскользящая ручка
- Фиксация электрода в 4 разных положениях
- Качественное закрепление электродов
- Хороший показатель электропроводности