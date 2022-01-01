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Электрододержатель Start Germany KY1013, 300 A
207 ₽
Электрододержатели
    Электрододержатель Start Germany KY1013, 300 A
    Арт. О00000016010
    Электрододержатель Start Germany KY1013, 300 A
    Электрододержатель Start Germany KY1013, 300 A
      Электрододержатель Start Germany KY1013, 300 A
      Электрододержатель Start Germany KY1013, 300 A

      Электрододержатель Start Germany KY1013, 300 A

      207 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016010

      Характеристики

      Производитель
      		Start
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пружинный
      Исполнение
      		штамп
      Все характеристики
      207 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электродержатель START Germany 300A KY1013 предназначен для надежной фиксации электрода во время ручной дуговой сварки (ММА) при подаче сварочного тока до 300 А. Подходит для использования электродов с диаметрами 2 - 4 мм

        Преимущества

        • Компактность и легкость
        • Противоскользящая ручка
        • Фиксация электрода в 4 разных положениях
        • Качественное закрепление электродов
        • Хороший показатель электропроводности