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Электрододержатель TBi 404 712Р001400
850 ₽
Электрододержатели
    Электрододержатель TBi 404 712Р001400
    Арт. X4330237
    Электрододержатель TBi 404 712Р001400

      Электрододержатель TBi 404 712Р001400

      850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X4330237

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		открытый
      Тип разъема
      		нет
      Все характеристики
      850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрододержатель TBI 404 712Р001400 (500A) открытого типа, обеспечивает надежное крепление электрода в различных положениях. Рукоятка и наконечник полностью изолирована. Комфортное и безопасное использование гарантированно производителем. Предназначен для закрепления электрода и подвода к нему тока, при ручной дуговой сварки.

        Преимущества

        • Надежность
        • Удобство в использовании