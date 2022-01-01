Преимущества

Надежность

Удобство в использовании

Электрододержатель TBI 404 712Р001400 (500A) открытого типа, обеспечивает надежное крепление электрода в различных положениях. Рукоятка и наконечник полностью изолирована. Комфортное и безопасное использование гарантированно производителем. Предназначен для закрепления электрода и подвода к нему тока, при ручной дуговой сварки.