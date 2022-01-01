Электрододержатель TBi 404 712Р001400
Арт. X4330237
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|открытый
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Тип разъема
|нет
- Электрододержатель TBI 404 712Р001400 (500A) открытого типа, обеспечивает надежное крепление электрода в различных положениях. Рукоятка и наконечник полностью изолирована. Комфортное и безопасное использование гарантированно производителем. Предназначен для закрепления электрода и подвода к нему тока, при ручной дуговой сварки.
Преимущества
- Надежность
- Удобство в использовании