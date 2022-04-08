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Электрододержатель TBi CONFORT 34012, 400 А
5.0
2
900 ₽
Электрододержатели
    Электрододержатель TBi CONFORT 34012, 400 А
    Арт. X1329134
    5.0
    2
    Электрододержатель TBi CONFORT 34012, 400 А
    Электрододержатель TBi CONFORT 34012, 400 А
      Электрододержатель TBi CONFORT 34012, 400 А
      Электрододержатель TBi CONFORT 34012, 400 А

      Электрододержатель TBi CONFORT 34012, 400 А

      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1329134
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		открытый
      Исполнение
      		штамп
      Все характеристики
      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрододержатель TBi CONFORT 34012, 400 А открытого типа, обеспечивает надежное крепление электрода в различных положениях. Рукоятка и наконечник полностью изолирована. Комфортное и безопасное использование гарантированно производителем. Предназначен для закрепления электрода и подвода к нему тока, при ручной дуговой сварки

        Преимущества

        • Электрододержатель открытого типа
        • Классический "Крокодил"
        • Прочно зажимает электрод
        • Обеспечивает надежное крепление электрода в различных положениях