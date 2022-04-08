Преимущества

Электрододержатель открытого типа

Классический "Крокодил"

Прочно зажимает электрод

Обеспечивает надежное крепление электрода в различных положениях

Электрододержатель TBi CONFORT 34012, 400 А открытого типа, обеспечивает надежное крепление электрода в различных положениях. Рукоятка и наконечник полностью изолирована. Комфортное и безопасное использование гарантированно производителем. Предназначен для закрепления электрода и подвода к нему тока, при ручной дуговой сварки