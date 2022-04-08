Электрододержатель TBi CONFORT 34012, 400 А
Арт. X1329134
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|открытый
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Исполнение
|штамп
- Электрододержатель TBi CONFORT 34012, 400 А открытого типа, обеспечивает надежное крепление электрода в различных положениях. Рукоятка и наконечник полностью изолирована. Комфортное и безопасное использование гарантированно производителем. Предназначен для закрепления электрода и подвода к нему тока, при ручной дуговой сварки
Преимущества
- Электрододержатель открытого типа
- Классический "Крокодил"
- Прочно зажимает электрод
- Обеспечивает надежное крепление электрода в различных положениях