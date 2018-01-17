Электрододержатель TBi ЭД-300, 300 А
Арт. X1329105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|открытый
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Тип разъема
|нет
- Электрододержатель TBi ЭД-300 используется для ручной дуговой сварки током до 300 А штучными электродами 2.0 - 4.0 мм. Жестко фиксирует электрод в различных положениях, прост и удобен в применении
Преимущества
- подходит для сварочных аппаратов мощностью до 300 А
- прочный корпус выдерживает влажность, грязь, постоянные удары и вибрацию, охлаждение и нагрев, повышенную температуру и мороз
- прочный зажим обеспечивает надёжную фиксацию электрода