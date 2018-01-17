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Электрододержатель TBi ЭД-300, 300 А
4.0
1
Найти аналог
Электрододержатели
    Электрододержатель TBi ЭД-300, 300 А
    Арт. X1329105
    4.0
    1
    Электрододержатель TBi ЭД-300, 300 А

      Электрододержатель TBi ЭД-300, 300 А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1329105
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		открытый
      Тип разъема
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрододержатель TBi ЭД-300 используется для ручной дуговой сварки током до 300 А штучными электродами 2.0 - 4.0 мм. Жестко фиксирует электрод в различных положениях, прост и удобен в применении

        Преимущества

        • подходит для сварочных аппаратов мощностью до 300 А
        • прочный корпус выдерживает влажность, грязь, постоянные удары и вибрацию, охлаждение и нагрев, повышенную температуру и мороз
        • прочный зажим обеспечивает надёжную фиксацию электрода