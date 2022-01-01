Приобрести электродвигатель джилекс в сборе 110/110 н=160,l=324 мм м3776
Электродвигатель Джилекс в сборе 110/110 Н=160,L=324 мм М3776 представляет собой деталь, которая используется в целях монтирования на замену непригодным запасным частям. Комплектующие производства марки ДЖИЛЕКС характеризуются высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после их замены вам не придется беспокоиться за продуктивность: Электромоторы от торговой марки ДЖИЛЕКС созданы с опорой на высокие стандарты качества. Цена, составляющая 7 500 р. на данную комплектующую вызвана применением высококлассных ресурсов.
Перед оформлением заказа узнайте, совместимы ли выбранные вами Электромоторы с вашим инструментом. Вы можете осуществить техническое обслуживание своими силами, но мы советуем обратиться в центр сервисного обслуживания «Бигам»: специалисты установят Электромоторы в ваше оборудование.
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