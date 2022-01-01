Купить электродвигатель джилекс в сборе 55/75 н=80,l=254 мм м3755
Электродвигатель Джилекс в сборе 55/75 Н=80,L=254 мм М3755 – это деталь, применяемая с целью интеграции на замену износившимся или пришедшим в негодность комплектующим. Запчасти от компании ДЖИЛЕКС отличаются высокой надежностью: после того, как их заменят у вас не будет поводов волноваться за продуктивность: Электромоторы производства торговой марки ДЖИЛЕКС созданы с опорой на высокие стандарты качества. Цена, составляющая 6 450 р. на представленную запчасть объясняется употреблением надежных компонентов.
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