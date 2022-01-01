Купить электродвигатель джилекс в сборе 55/75 н=80,l=254 мм м4011
Электродвигатель Джилекс в сборе 55/75 Н=80,L=254 мм М4011 представляет собой деталь, применяемая с целью интеграции на замену непригодным запчастям. Комплектующие от компании ДЖИЛЕКС характерны устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после их установки вы можете не волноваться за работоспособность: Электромоторы от торговой марки ДЖИЛЕКС отвечают высоким стандартам качества. Цена, составляющая 9 450 р. на эту деталь вызвана применением высококлассных материалов.
Перед оформлением заказа уточните, совместимы ли выбранные вами Электромоторы с моделью вашего оборудования. Вы можете провести ремонтные работы своими силами, однако мы советуем обратиться в сервисный центр компании «Бигам»: специалисты-профессионалы встроят Электромоторы в оборудование.
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