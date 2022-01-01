Заказать электродвигатель корвет к-48 121433
Электродвигатель Корвет К-48 121433 представляет собой деталь, которая предназначена в целях установки на смену сломанным запчастям. Запасные части производства компании Корвет характерны долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их заменят вам не придется бояться за работоспособность и производительность: Электромоторы от торговой марки Корвет отличаются высоким качеством. Цена, составляющая 9 528 р. на эту комплектующую вызвана использованием надежных ресурсов.
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