Электроды Lincoln Electric Omnia 46 3.0 мм

Описание:

Преимущества:

Хорошо подходит для сварки чистой структурной стали

Пригодны для использования с трансформаторами с низким напряжением холостого хода (мин. напряжение холостого хода 42 В)

Сварочные Электроды Omnia 46 ф 3,0 мм с рутил-целлюлозным покрытием предназначены для ручной дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей во всех пространственных положениях и подходят для проведения различных строительных работ.