Электроды Lincoln Electric Omnia 46 3.0 мм
Арт. 720330227
Характеристики
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Производитель
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Марка электрода
|Omnia 46
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Свариваемый материал
|углеродистая сталь
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Покрытие
|рутиловое
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Диаметр, мм
|3
Описание:Сварочные Электроды Omnia 46 ф 3,0 мм с рутил-целлюлозным покрытием предназначены для ручной дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей во всех пространственных положениях и подходят для проведения различных строительных работ.
Преимущества:
- Хорошо подходит для сварки чистой структурной стали
- Пригодны для использования с трансформаторами с низким напряжением холостого хода (мин. напряжение холостого хода 42 В)