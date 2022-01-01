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Электроды Lincoln Electric Omnia 46 3.0 мм
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Электроды
    Электроды Lincoln Electric Omnia 46 3.0 мм
    Арт. 720330227
    Электроды Lincoln Electric Omnia 46 3.0 мм

      Электроды Lincoln Electric Omnia 46 3.0 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720330227

      Характеристики

      Производитель
      		Lincoln Electric
      Марка электрода
      		Omnia 46
      Свариваемый материал
      		углеродистая сталь
      Покрытие
      		рутиловое
      Диаметр, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сварочные Электроды Omnia 46 ф 3,0 мм с рутил-целлюлозным покрытием предназначены для ручной дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей во всех пространственных положениях и подходят для проведения различных строительных работ.

        Преимущества:

        • Хорошо подходит для сварки чистой структурной стали
        • Пригодны для использования с трансформаторами с низким напряжением холостого хода (мин. напряжение холостого хода 42 В)