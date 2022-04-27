Электроды СЗСМ ЦЛ-11 3мм (3 кг)
Арт. 72036
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э-08Х20Н9Г2Б
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Марка электрода
|ЦЛ-11
- Электроды СЗСМ ЦЛ-11 3мм (3 кг) предназначены для сварки методом MMA ответственных изделий из сталей марок: 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 08Х18Н12Б, 08Х18Н12Т и им подобных, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.7 кг
- Временное сопротивление разрыву 540 Мпа
- Относительное удлинение 22%
- Ударная вязкость 80 Дж/см2
- Коэффициент наплавки 11 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: 0.05-0.12%
- Mn: 1-2.5%
- Si: <1.3%
- Ni: 8-10.5%
- Cr: 18-22%
- Nb: 0.7-1.3%
- S: <0.02%
- P: <0.03%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 80-100 А
- Вертикальное: 70-90 А
- Потолочное 70-90 А