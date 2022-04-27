Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электроды СЗСМ ЦЛ-11 3мм (3 кг)
5.0
2
1 580 ₽
Электроды
    Электроды СЗСМ ЦЛ-11 3мм (3 кг)
    Арт. 72036
    5.0
    2
    Электроды СЗСМ ЦЛ-11 3мм (3 кг)

      Электроды СЗСМ ЦЛ-11 3мм (3 кг)

      1 580 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 72036
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э-08Х20Н9Г2Б
      Марка электрода
      		ЦЛ-11
      Все характеристики
      1 580 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды СЗСМ ЦЛ-11 3мм (3 кг) предназначены для сварки методом MMA ответственных изделий из сталей марок: 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 08Х18Н12Б, 08Х18Н12Т и им подобных, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.7 кг
        • Временное сопротивление разрыву 540 Мпа
        • Относительное удлинение 22%
        • Ударная вязкость 80 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки 11 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: 0.05-0.12%
        • Mn: 1-2.5%
        • Si: <1.3%
        • Ni: 8-10.5%
        • Cr: 18-22%
        • Nb: 0.7-1.3%
        • S: <0.02%
        • P: <0.03%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 80-100 А
        • Вертикальное: 70-90 А
        • Потолочное 70-90 А