Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электроды СЗСМ ЦТ-15 3 мм (3 кг)
5.0
2
Найти аналог
Электроды
    Электроды СЗСМ ЦТ-15 3 мм (3 кг)
    Арт. 720436
    5.0
    2
    Электроды СЗСМ ЦТ-15 3 мм (3 кг)
    Электроды СЗСМ ЦТ-15 3 мм (3 кг)
      Электроды СЗСМ ЦТ-15 3 мм (3 кг)
      Электроды СЗСМ ЦТ-15 3 мм (3 кг)

      Электроды СЗСМ ЦТ-15 3 мм (3 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720436
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э-08Х19Н10Г2Б
      Марка электрода
      		ЦТ-15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электроды СЗСМ ЦТ-15 3 мм - предназначены для сварки методом MMA конструкций из сталей, содержащих никель до 16%: 08Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 08Х18Н12Б и др., работающих в окислительных средах. Обеспечивают получение металла шва, стойкого к межкристаллитной коррозии, а также обладающего высокой длительной прочностью при рабочих температурах, жаропрочность до 650°C. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.7 кг
        • Временное сопротивление разрыву 540 Мпа
        • Относительное удлинение 24%
        • Ударная вязкость 80  Дж/см2
        • Коэффициент наплавки 10.5 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: 0.05-0.12%
        • Mn: 1-2.5%
        • Si: <1.3%
        • Ni: 8-10.5%
        • Cr: 18-20.5%
        • Nb: 0.7-1.3%
        • S: <0.02%
        • P: <0.03%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 80-100 А
        • Вертикальное: 70-90 А
        • Потолочное 70-90 А