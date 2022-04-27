Электроды СЗСМ ЦТ-15 3 мм (3 кг)

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.7 кг

Временное сопротивление разрыву 540 Мпа

Относительное удлинение 24%

Ударная вязкость 80 Дж/см 2

Коэффициент наплавки 10.5 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: 0.05-0.12%

Mn: 1-2.5%

Si: <1.3%

Ni: 8-10.5%

Cr: 18-20.5%

Nb: 0.7-1.3%

S: <0.02%

P: <0.03%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва



Нижнее: 80-100 А

Вертикальное: 70-90 А

Потолочное 70-90 А

Электроды СЗСМ ЦТ-15 3 мм - предназначены для сварки методом MMA конструкций из сталей, содержащих никель до 16%: 08Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 08Х18Н12Б и др., работающих в окислительных средах. Обеспечивают получение металла шва, стойкого к межкристаллитной коррозии, а также обладающего высокой длительной прочностью при рабочих температурах, жаропрочность до 650°C. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности.