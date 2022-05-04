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Электроды ЭЛЗ ЦУ-5 2.5мм, 3 кг
5.0
2
Найти аналог
Электроды
    Электроды ЭЛЗ ЦУ-5 2.5мм, 3 кг
    Арт. 720639
    5.0
    2
    Электроды ЭЛЗ ЦУ-5 2.5мм, 3 кг

      Электроды ЭЛЗ ЦУ-5 2.5мм, 3 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720639
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ЭЛЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э50А
      Марка электрода
      		ЦУ-5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды марки ЦУ-5 предназначены для ручной дуговой сварки элементов поверхностей нагрева котлоагрегатов, а также корневых швов стыков толстостенных трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей. Максимальная температура эксплуатации сварных соединений не выше 400°С.Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.7 кг
        • Временное сопротивление разрыву 490 Мпа
        • Относительное удлинение 20%
        • Ударная вязкость 137 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки 9.5 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: 0.06-0.12%
        • Mn: 1-1.6%
        • Si: 0.2-0.5%
        • S: <0.03%
        • P: <0.035%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 75-90 А;
        • Вертикальное: 70-85 А;
        • Потолочное 65-85 А.