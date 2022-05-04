Электроды ЭЛЗ ЦУ-5 2.5мм, 3 кг
Арт. 720639
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э50А
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Марка электрода
|ЦУ-5
- Электроды марки ЦУ-5 предназначены для ручной дуговой сварки элементов поверхностей нагрева котлоагрегатов, а также корневых швов стыков толстостенных трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей. Максимальная температура эксплуатации сварных соединений не выше 400°С.Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.7 кг
- Временное сопротивление разрыву 490 Мпа
- Относительное удлинение 20%
- Ударная вязкость 137 Дж/см2
- Коэффициент наплавки 9.5 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: 0.06-0.12%
- Mn: 1-1.6%
- Si: 0.2-0.5%
- S: <0.03%
- P: <0.035%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 75-90 А;
- Вертикальное: 70-85 А;
- Потолочное 65-85 А.