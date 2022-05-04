Электроды ЭЛЗ ЦУ-5 2.5мм, 3 кг

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.7 кг

Временное сопротивление разрыву 490 Мпа

Относительное удлинение 20%

Ударная вязкость 137 Дж/см 2

Коэффициент наплавки 9.5 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: 0.06-0.12%

Mn: 1-1.6%

Si: 0.2-0.5%

S: <0.03%

P: <0.035%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

Нижнее: 75-90 А;

Вертикальное: 70-85 А;

Потолочное 65-85 А.

Электроды марки ЦУ-5 предназначены для ручной дуговой сварки элементов поверхностей нагрева котлоагрегатов, а также корневых швов стыков толстостенных трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей. Максимальная температура эксплуатации сварных соединений не выше 400°С.Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности.