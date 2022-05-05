Электроды СЗСМ Т-590 4мм, 5 кг

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.6 кг

Твердость в исходном состоянии - 58-64 НRС

Коэффициент наплавки - 9 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: 2.3-3.1%

Si: 2-2.5%

Cr: 1822-21%

S: <0.035%

P: <0.04%

Mn:1-1.4%



B: <1%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

Нижнее: 200-220 А.

Электроды СЗСМ Т-590 предназначены для наплавки методом MMA деталей, работающих в условиях преимущественно абразивного изнашивания. Наплавка ведется в нижнем и наклонном положениях. Работы следует проводить на постоянном токе прямой полярности.