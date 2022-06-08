Электроды для наплавки СЗСМ Т-590 (4 мм, 5,5 кг)
Арт. О00000001037
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э-320Х25С2ГР
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Марка электрода
|Т-590
Электроды Т-590 4,0 мм являются оборудованием для ручной наплавки с помощью дуги. Используются для наплавки и соединения новых деталей, а также для ремонта изделий. Эксплуатация возможна в наклонном и нижнем положениях в условиях постоянного тока прямой полярности. Электроды способствуют образованию наплава металла, пригодного для зачистки абразивом. Электроды СЗСМ купить можно мастеру начального, любительского и профессионального уровня.
Преимущества электродов для MMA-сварки Т-590 СЗСМ:
- Образуют прочное соединение;
- Устойчивы к внешним температурным условиям;
- Удобны для сварки током прямой полярности;
- Доступные;
- Износостойкие.
Комплектация:
- Электроды;
- Упаковка.