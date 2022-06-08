Электроды для наплавки СЗСМ Т-590 (4 мм, 5,5 кг)

Электроды Т-590 4,0 мм являются оборудованием для ручной наплавки с помощью дуги. Используются для наплавки и соединения новых деталей, а также для ремонта изделий. Эксплуатация возможна в наклонном и нижнем положениях в условиях постоянного тока прямой полярности. Электроды способствуют образованию наплава металла, пригодного для зачистки абразивом. Электроды СЗСМ купить можно мастеру начального, любительского и профессионального уровня.

Преимущества электродов для MMA-сварки Т-590 СЗСМ:

Образуют прочное соединение;

Устойчивы к внешним температурным условиям;

Удобны для сварки током прямой полярности;

Доступные;

Износостойкие.

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