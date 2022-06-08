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Электроды для наплавки СЗСМ Т-590 (4 мм, 5,5 кг)
5.0
2
Найти аналог
Электроды
    Электроды для наплавки СЗСМ Т-590 (4 мм, 5,5 кг)
    Арт. О00000001037
    5.0
    2
    Электроды для наплавки СЗСМ Т-590 (4 мм, 5,5 кг)

      Электроды для наплавки СЗСМ Т-590 (4 мм, 5,5 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000001037
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э-320Х25С2ГР
      Марка электрода
      		Т-590
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Электроды Т-590 4,0 мм являются оборудованием для ручной наплавки с помощью дуги. Используются для наплавки и соединения новых деталей, а также для ремонта изделий. Эксплуатация возможна в наклонном и нижнем положениях в условиях постоянного тока прямой полярности. Электроды способствуют образованию наплава металла, пригодного для зачистки абразивом. Электроды СЗСМ купить можно мастеру начального, любительского и профессионального уровня.

        Преимущества электродов для MMA-сварки Т-590 СЗСМ:

        • Образуют прочное соединение;
        • Устойчивы к внешним температурным условиям;
        • Удобны для сварки током прямой полярности;
        • Доступные;
        • Износостойкие.

        Комплектация:

        • Электроды;
        • Упаковка.