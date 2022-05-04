Электроды СЗСМ Т-590 5мм, 5 кг
Арт. 72088
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э-320Х25С2ГР
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Марка электрода
|Т-590
- Электроды СЗСМ Т-590 предназначены для наплавки методом MMA деталей, работающих в условиях преимущественно абразивного изнашивания. Наплавка ведется в нижнем и наклонном положениях. Работы следует проводить на постоянном токе прямой полярности.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.6 кг
- Твердость в исходном состоянии - 58-64 НRС
- Коэффициент наплавки - 9 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: 2.3-3.1%
- Si: 2-2.5%
- Cr: 1822-21%
- S: <0.035%
- P: <0.04%
- Mn:1-1.4%
- B: <1%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 250-270 А.