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Электроды СЗСМ Т-590 5мм, 5 кг
4.0
2
1 900 ₽
Электроды
    Электроды СЗСМ Т-590 5мм, 5 кг
    Арт. 72088
    4.0
    2
    Электроды СЗСМ Т-590 5мм, 5 кг
    Электроды СЗСМ Т-590 5мм, 5 кг
      Электроды СЗСМ Т-590 5мм, 5 кг
      Электроды СЗСМ Т-590 5мм, 5 кг

      Электроды СЗСМ Т-590 5мм, 5 кг

      1 900 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 72088
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э-320Х25С2ГР
      Марка электрода
      		Т-590
      Все характеристики
      1 900 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды СЗСМ Т-590 предназначены для наплавки методом MMA деталей, работающих в условиях преимущественно абразивного изнашивания. Наплавка ведется в нижнем и наклонном положениях. Работы следует проводить на постоянном токе прямой полярности.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.6 кг
        • Твердость в исходном состоянии - 58-64 НRС
        • Коэффициент наплавки - 9 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: 2.3-3.1%
        • Si: 2-2.5%
        • Cr: 1822-21%
        • S: <0.035%
        • P: <0.04%
        • Mn:1-1.4%
        • B: <1%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 250-270 А.