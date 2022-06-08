Электроды для наплавки СЗСМ Т-590 (5 мм, 5,5 кг)
Арт. О00000001038
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э-320Х25С2ГР
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Марка электрода
|Т-590
- Электроды Т-590 Ротекс (СЗСМ) рассчитаны на ручную дуговую наплавку деталей, работающих по большей части в условиях абразивного изнашивания с умеренными ударными нагрузками. Наплавка постоянным током прямой полярности в нижнем и наклонном положениях.
Преимущества
- Обеспечивают получение наплавленного металла с высокой износостойкостью в условиях истирания абразивными материалами
- Наплавленный металл имеет склонность к образованию мелких трещин, не снижающих, как правило, эксплуатационную стойкость наплавленных деталей