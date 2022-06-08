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Электроды для наплавки СЗСМ Т-590 (5 мм, 5,5 кг)
5.0
2
1 458 ₽
Электроды
    Электроды для наплавки СЗСМ Т-590 (5 мм, 5,5 кг)
    Арт. О00000001038
    5.0
    2
    Электроды для наплавки СЗСМ Т-590 (5 мм, 5,5 кг)

      Электроды для наплавки СЗСМ Т-590 (5 мм, 5,5 кг)

      1 458 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000001038
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э-320Х25С2ГР
      Марка электрода
      		Т-590
      Все характеристики
      1 458 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды Т-590 Ротекс (СЗСМ) рассчитаны на ручную дуговую наплавку деталей, работающих по большей части в условиях абразивного изнашивания с умеренными ударными нагрузками. Наплавка постоянным током прямой полярности в нижнем и наклонном положениях.

        Преимущества

        • Обеспечивают получение наплавленного металла с высокой износостойкостью в условиях истирания абразивными материалами
        • Наплавленный металл имеет склонность к образованию мелких трещин, не снижающих, как правило, эксплуатационную стойкость наплавленных деталей