Электроды для наплавки СЗСМ Т-590 (5 мм, 5,5 кг)

Преимущества

Обеспечивают получение наплавленного металла с высокой износостойкостью в условиях истирания абразивными материалами

Наплавленный металл имеет склонность к образованию мелких трещин, не снижающих, как правило, эксплуатационную стойкость наплавленных деталей

Электроды Т-590 Ротекс (СЗСМ) рассчитаны на ручную дуговую наплавку деталей, работающих по большей части в условиях абразивного изнашивания с умеренными ударными нагрузками. Наплавка постоянным током прямой полярности в нижнем и наклонном положениях.