Электроды СЗСМ ЭА-395/9 3мм (3 кг)

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.6 кг

Временное сопротивление разрыву 490 Мпа

Относительное удлинение 30%

Ударная вязкость 120 Дж/см 2

Коэффициент наплавки 11 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: <0.12%

Mn: 1-2.2%

Si: 0.35-0.7%

Ni: 22-27%

Cr: 13.5-17%

Mo: 4.5-7%

N: 0.1-0.15%

S: <0.018%

P: <0.025%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

Нижнее: 80-100 А

Вертикальное: 70-90 А

Потолочное 70-90 А

Электроды марки ЭА-395/9 (тип Э-11Х15Н25М6АГ2) предназначены для сварки методом MMA ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных, легированных, высокопрочных и разнородных сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности.