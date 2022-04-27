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Электроды СЗСМ ЭА-395/9 3мм (3 кг)
5.0
2
4 110 ₽
Электроды
    Электроды СЗСМ ЭА-395/9 3мм (3 кг)
    Арт. 720106
    5.0
    2
    Электроды СЗСМ ЭА-395/9 3мм (3 кг)

      Электроды СЗСМ ЭА-395/9 3мм (3 кг)

      4 110 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720106
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э-11Х15Н25М6АГ2
      Марка электрода
      		ЭА-395/9
      Все характеристики
      4 110 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды марки ЭА-395/9 (тип Э-11Х15Н25М6АГ2) предназначены для сварки методом MMA ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных, легированных, высокопрочных и разнородных сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.6 кг
        • Временное сопротивление разрыву 490 Мпа
        • Относительное удлинение 30%
        • Ударная вязкость 120 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки 11 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: <0.12%
        • Mn: 1-2.2%
        • Si: 0.35-0.7%
        • Ni: 22-27%
        • Cr: 13.5-17%
        • Mo: 4.5-7%
        • N: 0.1-0.15%
        • S: <0.018%
        • P: <0.025%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 80-100 А
        • Вертикальное: 70-90 А
        • Потолочное 70-90 А