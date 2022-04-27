Электроды СЗСМ ЭА-395/9 3мм (3 кг)
Арт. 720106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э-11Х15Н25М6АГ2
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Марка электрода
|ЭА-395/9
- Электроды марки ЭА-395/9 (тип Э-11Х15Н25М6АГ2) предназначены для сварки методом MMA ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных, легированных, высокопрочных и разнородных сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.6 кг
- Временное сопротивление разрыву 490 Мпа
- Относительное удлинение 30%
- Ударная вязкость 120 Дж/см2
- Коэффициент наплавки 11 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: <0.12%
- Mn: 1-2.2%
- Si: 0.35-0.7%
- Ni: 22-27%
- Cr: 13.5-17%
- Mo: 4.5-7%
- N: 0.1-0.15%
- S: <0.018%
- P: <0.025%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 80-100 А
- Вертикальное: 70-90 А
- Потолочное 70-90 А