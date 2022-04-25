Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)

Преимущества

Не требуют специальной очистки поверхности от ржавчины и других загрязнений

Легкое отделение шлака

Получение ровного гладкого валика

Легкий поджиг (включая повторный)

Подходят для сварки короткими швами

Позволяют сваривать тонкие материалы

Применимы для сварки деталей с гальваническим покрытием

Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм - предназначены для сварки изделий из низкоуглеродистых и низколегированных сталей, предел текучести которых составляет 380 МПа. Сварка может производиться в любых пространственных положениях на постоянном токе обратной полярности и на переменном токе. Можно работать на неочищенной от ржавчины и других загрязнений поверхности, что значительно экономит время и минимизирует трудозатраты. Возможна сварка тонких материалов.