Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
Арт. 720330161
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|ОК 46.00
- Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм - предназначены для сварки изделий из низкоуглеродистых и низколегированных сталей, предел текучести которых составляет 380 МПа. Сварка может производиться в любых пространственных положениях на постоянном токе обратной полярности и на переменном токе. Можно работать на неочищенной от ржавчины и других загрязнений поверхности, что значительно экономит время и минимизирует трудозатраты. Возможна сварка тонких материалов.
Преимущества
- Не требуют специальной очистки поверхности от ржавчины и других загрязнений
- Легкое отделение шлака
- Получение ровного гладкого валика
- Легкий поджиг (включая повторный)
- Подходят для сварки короткими швами
- Позволяют сваривать тонкие материалы
- Применимы для сварки деталей с гальваническим покрытием