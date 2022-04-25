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Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
5.0
2
1 150 ₽
Электроды
    Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
    Арт. 720330161
    5.0
    2
    Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
    Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)

      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)

      1 150 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720330161
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		ОК 46.00
      Все характеристики
      1 150 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм - предназначены для сварки изделий из низкоуглеродистых и низколегированных сталей, предел текучести которых составляет 380 МПа.  Сварка может производиться в любых пространственных положениях на постоянном токе обратной полярности и на переменном токе. Можно работать на неочищенной от ржавчины и других загрязнений поверхности, что значительно экономит время и минимизирует трудозатраты. Возможна сварка тонких материалов.

        Преимущества

        • Не требуют специальной очистки поверхности от ржавчины и других загрязнений
        • Легкое отделение шлака
        • Получение ровного гладкого валика
        • Легкий поджиг (включая повторный)
        • Подходят для сварки короткими швами
        • Позволяют сваривать тонкие материалы
        • Применимы для сварки деталей с гальваническим покрытием