Электроды Esab OK 53.70 4.0мм (пачка 6кг)

Электроды ESAB OK 53.70 4.0мм с низким содержанием водорода для односторонней сварки труб и конструкций общего назначения. Обеспечивает высокое качество сварки корневого прохода с формированием обратного валика. Отличается большой глубиной проплавления, формирует плоский шов с легко удаляемой шлаковой коркой. Хорошо сбалансированная шлаковая система обеспечивает стабильное горение дуги и позволяет легко производить сварку во всех пространственных положениях. Рекомендуется для сварки заполняющих и облицовочных проходов стыков труб классом прочности до API 5LX56 и корневых проходов классом прочности до API 5LX70.