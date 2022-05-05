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Электроды Esab OK 53.70 4.0мм (пачка 6кг)
5.0
2
2 922 ₽
3 660 ₽
Электроды
    Электроды Esab OK 53.70 4.0мм (пачка 6кг)
    Арт. 720200
    5.0
    2
    Электроды Esab OK 53.70 4.0мм (пачка 6кг)
    Электроды Esab OK 53.70 4.0мм (пачка 6кг)
    Электроды Esab OK 53.70 4.0мм (пачка 6кг)
    Электроды Esab OK 53.70 4.0мм (пачка 6кг)
    Электроды Esab OK 53.70 4.0мм (пачка 6кг)
      Электроды Esab OK 53.70 4.0мм (пачка 6кг)
      Электроды Esab OK 53.70 4.0мм (пачка 6кг)
      Электроды Esab OK 53.70 4.0мм (пачка 6кг)
      Электроды Esab OK 53.70 4.0мм (пачка 6кг)
      Электроды Esab OK 53.70 4.0мм (пачка 6кг)

      Электроды Esab OK 53.70 4.0мм (пачка 6кг)

      • -738 ₽
      2 922 ₽
      3 660 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720200
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Тип
      		Э50А
      Марка электрода
      		ОК 53.70
      Свариваемый материал
      		углеродистая сталь
      Покрытие
      		основное
      Все характеристики
      • -738 ₽
      2 922 ₽
      3 660 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды ESAB OK 53.70 4.0мм с низким содержанием водорода для односторонней сварки труб и конструкций общего назначения. Обеспечивает высокое качество сварки корневого прохода с формированием обратного валика. Отличается большой глубиной проплавления, формирует плоский шов с легко удаляемой шлаковой коркой. Хорошо сбалансированная шлаковая система обеспечивает стабильное горение дуги и позволяет легко производить сварку во всех пространственных положениях. Рекомендуется для сварки заполняющих и облицовочных проходов стыков труб классом прочности до API 5LX56 и корневых проходов классом прочности до API 5LX70.