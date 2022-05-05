Электроды Esab OK 53.70 4.0мм (пачка 6кг)
Арт. 720200
Характеристики
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Производитель
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Тип
|Э50А
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Марка электрода
|ОК 53.70
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Свариваемый материал
|углеродистая сталь
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Покрытие
|основное
- Электроды ESAB OK 53.70 4.0мм с низким содержанием водорода для односторонней сварки труб и конструкций общего назначения. Обеспечивает высокое качество сварки корневого прохода с формированием обратного валика. Отличается большой глубиной проплавления, формирует плоский шов с легко удаляемой шлаковой коркой. Хорошо сбалансированная шлаковая система обеспечивает стабильное горение дуги и позволяет легко производить сварку во всех пространственных положениях. Рекомендуется для сварки заполняющих и облицовочных проходов стыков труб классом прочности до API 5LX56 и корневых проходов классом прочности до API 5LX70.