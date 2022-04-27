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Электроды Esab OK 61.30 2.0*300 6130202030 (1.6 кг)
5.0
2
Найти аналог
Электроды
    Электроды Esab OK 61.30 2.0*300 6130202030 (1.6 кг)
    Арт. 720690
    5.0
    2
    Электроды Esab OK 61.30 2.0*300 6130202030 (1.6 кг)

      Электроды Esab OK 61.30 2.0*300 6130202030 (1.6 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720690
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		Э02Х20Н10Г2
      Марка электрода
      		ОК 61.30
      Свариваемый материал
      		нержавеющая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Сварочные электроды ok 61.30 из нержавеющей стали это великолепное оборудование для сварки. Данный тип электродов используется в процессе изготовления и сваривания металлических изделий из стали с содержанием хрома, никеля. Изделия, подвергшиеся сварке электродами ok 61.30 получаются более прочными, и дольше служат. Хромоникелевые стали являются стойкими к ржавчине, и используются при особо высоких температурах, поэтому к их сварке предъявляются более серьезные требования. Сварочный шов должен быть безупречен, поэтому купить ok 61.30 будет наилучшим решением: в процессе работы электроды практически не образуют брызг, создают ровный и крепкий шов, а шлак после застывания материала отделяется быстро и легко.

        Преимущества ESAB OK 61.30:

        • Высокое качество;
        • Стойкость к изменениям внешней среды;
        • Антикоррозийные свойства;
        • Легкая свариваемость;
        • Малое образование шлака.

        Комплектация:

        • Электроды;
        • Упаковка.