Электроды Esab OK 61.30 2.0*300 6130202030 (1.6 кг)
Арт. 720690
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|Э02Х20Н10Г2
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Марка электрода
|ОК 61.30
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Свариваемый материал
|нержавеющая сталь
Сварочные электроды ok 61.30 из нержавеющей стали это великолепное оборудование для сварки. Данный тип электродов используется в процессе изготовления и сваривания металлических изделий из стали с содержанием хрома, никеля. Изделия, подвергшиеся сварке электродами ok 61.30 получаются более прочными, и дольше служат. Хромоникелевые стали являются стойкими к ржавчине, и используются при особо высоких температурах, поэтому к их сварке предъявляются более серьезные требования. Сварочный шов должен быть безупречен, поэтому купить ok 61.30 будет наилучшим решением: в процессе работы электроды практически не образуют брызг, создают ровный и крепкий шов, а шлак после застывания материала отделяется быстро и легко.
Преимущества ESAB OK 61.30:
- Высокое качество;
- Стойкость к изменениям внешней среды;
- Антикоррозийные свойства;
- Легкая свариваемость;
- Малое образование шлака.
Комплектация:
- Электроды;
- Упаковка.