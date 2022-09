Электроды Esab OK 61.30 2.0*300 6130202030 (1.6 кг)

Сварочные электроды ok 61.30 из нержавеющей стали это великолепное оборудование для сварки. Данный тип электродов используется в процессе изготовления и сваривания металлических изделий из стали с содержанием хрома, никеля. Изделия, подвергшиеся сварке электродами ok 61.30 получаются более прочными, и дольше служат. Хромоникелевые стали являются стойкими к ржавчине, и используются при особо высоких температурах, поэтому к их сварке предъявляются более серьезные требования. Сварочный шов должен быть безупречен, поэтому купить ok 61.30 будет наилучшим решением: в процессе работы электроды практически не образуют брызг, создают ровный и крепкий шов, а шлак после застывания материала отделяется быстро и легко.

Преимущества ESAB OK 61.30:

Высокое качество;

Стойкость к изменениям внешней среды;

Антикоррозийные свойства;

Легкая свариваемость;

Малое образование шлака.

Комплектация: