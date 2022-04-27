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Электроды Esab OK 61.30 2.5*300 6130252030 (1.5 кг)
5.0
2
3 230 ₽
Электроды
    Электроды Esab OK 61.30 2.5*300 6130252030 (1.5 кг)
    Арт. 720891
    5.0
    2
    Электроды Esab OK 61.30 2.5*300 6130252030 (1.5 кг)
    Электроды Esab OK 61.30 2.5*300 6130252030 (1.5 кг)
    Электроды Esab OK 61.30 2.5*300 6130252030 (1.5 кг)
      Электроды Esab OK 61.30 2.5*300 6130252030 (1.5 кг)
      Электроды Esab OK 61.30 2.5*300 6130252030 (1.5 кг)
      Электроды Esab OK 61.30 2.5*300 6130252030 (1.5 кг)

      Электроды Esab OK 61.30 2.5*300 6130252030 (1.5 кг)

      3 230 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 720891
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		Э02Х20Н10Г2
      Марка электрода
      		ОК 61.30
      Свариваемый материал
      		углеродистая сталь, нержавеющая сталь
      Все характеристики
      3 230 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды Esab OK 61.30 2.5*300 6130252030 предназначен для сварки методом MMA нержавеющих сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях. Работы следует проводить на постоянном и переменном токе. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.

        Параметры

        • Предел текучести — 430 МПа
        • Предел прочности — 560 МПа
        • Относительное удлинение - 43%
        • Ударная вязкость при +20°C — 70 Дж/см2
        • Ударная вязкость при -60°C — 49 Дж/см2

        Химический состав наплавленного металла

        • C: < 0.03%
        • Mn: 0.9%
        • Mo: < 0.5%
        • Cu: < 0.5%
        • Cr: 19.5%
        • Ni: 10%
        • Si: 0.7%