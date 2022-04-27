Электроды Esab OK 61.30 2.5*300 6130252030 (1.5 кг)
Арт. 720891
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|Э02Х20Н10Г2
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Марка электрода
|ОК 61.30
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Свариваемый материал
|углеродистая сталь, нержавеющая сталь
- Электроды Esab OK 61.30 2.5*300 6130252030 предназначен для сварки методом MMA нержавеющих сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях. Работы следует проводить на постоянном и переменном токе. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.
Параметры
- Предел текучести — 430 МПа
- Предел прочности — 560 МПа
- Относительное удлинение - 43%
- Ударная вязкость при +20°C — 70 Дж/см2
- Ударная вязкость при -60°C — 49 Дж/см2
Химический состав наплавленного металла
- C: < 0.03%
- Mn: 0.9%
- Mo: < 0.5%
- Cu: < 0.5%
- Cr: 19.5%
- Ni: 10%
- Si: 0.7%