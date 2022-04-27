Электроды Esab OK 61.30 2.5*300 6130252030 (1.5 кг)

Параметры

Предел текучести — 430 МПа

Предел прочности — 560 МПа

Относительное удлинение - 43%

Ударная вязкость при +20°C — 70 Дж/см 2

Ударная вязкость при -60°C — 49 Дж/см2

Химический состав наплавленного металла

C: < 0.03%

Mn: 0.9%

Mo: < 0.5%

Cu: < 0.5%

Cr: 19.5%

Ni: 10%

Si: 0.7%

Электроды Esab OK 61.30 2.5*300 6130252030 предназначен для сварки методом MMA нержавеющих сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях. Работы следует проводить на постоянном и переменном токе. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.