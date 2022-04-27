Электроды Esab OK 61.30 3.2*350 (пачка 4.1кг) 6130323020
Арт. 720593
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|Э02Х20Н10Г2
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Марка электрода
|ОК 61.30
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Свариваемый материал
|углеродистая сталь, нержавеющая сталь
- Электроды Esab OK 61.30 3.2*350 (пачка 4.1кг) 6130323020 предназначены для сварки методом MMA. Применяется для сварки изделий, эксплуатирующихся при температуре до 400°С, из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 03Х18Н10, 08Х18Н10Т, AISI 304L, 321, 347 и им подобных. Электрод характеризуется высокими сварочно-технологическими свойствами, минимальным количеством брызг и отличной отделяемостью шлака.
Параметры
- Предел текучести — 430 МПа
- Предел прочности — 580 МПа
- Относительное удлинение — 45%
Химический состав наплавленного металла
- C: < 0.03%
- Mn: 0.7%
- Cr: 19.3%
- Ni: 10%
- P: < 0.025%
- S: < 0.02%
- Si: 0.9%