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Электроды Esab OK 61.30 3.2*350 (пачка 4.1кг) 6130323020
5.0
2
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Электроды
    Электроды Esab OK 61.30 3.2*350 (пачка 4.1кг) 6130323020
    Арт. 720593
    5.0
    2
    Электроды Esab OK 61.30 3.2*350 (пачка 4.1кг) 6130323020

      Электроды Esab OK 61.30 3.2*350 (пачка 4.1кг) 6130323020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720593
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		Э02Х20Н10Г2
      Марка электрода
      		ОК 61.30
      Свариваемый материал
      		углеродистая сталь, нержавеющая сталь
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды Esab OK 61.30 3.2*350 (пачка 4.1кг) 6130323020 предназначены для сварки методом MMA. Применяется для сварки изделий, эксплуатирующихся при температуре до 400°С, из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 03Х18Н10, 08Х18Н10Т, AISI 304L, 321, 347 и им подобных. Электрод характеризуется высокими сварочно-технологическими свойствами, минимальным количеством брызг и отличной отделяемостью шлака. 

        Параметры

        • Предел текучести — 430 МПа
        • Предел прочности — 580 МПа
        • Относительное удлинение — 45%

        Химический состав наплавленного металла

        • C: < 0.03%
        • Mn: 0.7%
        • Cr: 19.3%
        • Ni: 10%
        • P: < 0.025%
        • S: < 0.02%
        • Si: 0.9%