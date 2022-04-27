Параметры

Предел текучести — 430 МПа

Предел прочности — 580 МПа

Относительное удлинение — 45%

Химический состав наплавленного металла

C: < 0.03%

Mn: 0.7%

Cr: 19.3%

Ni: 10%

P: < 0.025%

S: < 0.02%

Si: 0.9%

Электроды Esab OK 61.30 3.2*350 (пачка 4.1кг) 6130323020 предназначены для сварки методом MMA. Применяется для сварки изделий, эксплуатирующихся при температуре до 400°С, из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 03Х18Н10, 08Х18Н10Т, AISI 304L, 321, 347 и им подобных. Электрод характеризуется высокими сварочно-технологическими свойствами, минимальным количеством брызг и отличной отделяемостью шлака.