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Электроды Esab ОК 61.30 4.0*350 6130403020 (4.1 кг)
4.3
3
3 410 ₽
Электроды
    Электроды Esab ОК 61.30 4.0*350 6130403020 (4.1 кг)
    Арт. 720604
    4.3
    3
    Электроды Esab ОК 61.30 4.0*350 6130403020 (4.1 кг)

      Электроды Esab ОК 61.30 4.0*350 6130403020 (4.1 кг)

      3 410 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 720604
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		Э02Х20Н10Г2
      Марка электрода
      		ОК 61.30
      Свариваемый материал
      		нержавеющая сталь
      Все характеристики
      3 410 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды Esab ОК 61.30 4.0*350 6130403020 - сварка во всех пространственных положениях, кроме сверху-вниз, постоянным током обратной полярности.

        Преимущества

        • Универсальный электрод со сверхнизким содержанием углерода для сварки нержавеющих сталей
        • Жаростойкость - до 475°C
        • Легко зажигается (в том числе и повторно), дает хорошее формирование шва, при сварке шлак самоотделяется 
        • Обеспечивает стойкость против межкристаллитной коррозии
        • Тип покрытия — рудно-кислый.
        • Свариваемые стали: 03Х18Н11, 06Х18Н11, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 304 и т.п.
        • Режим работы - MMA (ручная дуговая сварка)

        Основные характеристики металла шва

        • Временное сопротивление разрыву, МПа - 560
        • Относительное удлинение, % - 43
        • Ударная вязкость, Дж/см2 - 70

        Химический состав наплавляемого металла в %

        • Углерод, не более - 0.03
        • Марганец - 0.8
        • Кремний - 0.7
        • Хром - 19.5
        • Никель - 10.0