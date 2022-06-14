Электроды Esab ОК 61.30 4.0*350 6130403020 (4.1 кг)
Арт. 720604
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|Э02Х20Н10Г2
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Марка электрода
|ОК 61.30
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Свариваемый материал
|нержавеющая сталь
- Электроды Esab ОК 61.30 4.0*350 6130403020 - сварка во всех пространственных положениях, кроме сверху-вниз, постоянным током обратной полярности.
Преимущества
- Универсальный электрод со сверхнизким содержанием углерода для сварки нержавеющих сталей
- Жаростойкость - до 475°C
- Легко зажигается (в том числе и повторно), дает хорошее формирование шва, при сварке шлак самоотделяется
- Обеспечивает стойкость против межкристаллитной коррозии
- Тип покрытия — рудно-кислый.
- Свариваемые стали: 03Х18Н11, 06Х18Н11, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 304 и т.п.
- Режим работы - MMA (ручная дуговая сварка)
Основные характеристики металла шва
- Временное сопротивление разрыву, МПа - 560
- Относительное удлинение, % - 43
- Ударная вязкость, Дж/см2 - 70
Химический состав наплавляемого металла в %
- Углерод, не более - 0.03
- Марганец - 0.8
- Кремний - 0.7
- Хром - 19.5
- Никель - 10.0