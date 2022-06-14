Электроды Esab ОК 61.30 4.0*350 6130403020 (4.1 кг)

Преимущества

Универсальный электрод со сверхнизким содержанием углерода для сварки нержавеющих сталей

Жаростойкость - до 475°C



Легко зажигается (в том числе и повторно), дает хорошее формирование шва, при сварке шлак самоотделяется

Обеспечивает стойкость против межкристаллитной коррозии

Тип покрытия — рудно-кислый.

Свариваемые стали: 03Х18Н11, 06Х18Н11, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 304 и т.п.

Режим работы - MMA (ручная дуговая сварка)

Основные характеристики металла шва

Временное сопротивление разрыву, МПа - 560

Относительное удлинение, % - 43

Ударная вязкость, Дж/см2 - 70

Химический состав наплавляемого металла в %

Углерод, не более - 0.03

Марганец - 0.8

Кремний - 0.7

Хром - 19.5

Никель - 10.0

Электроды Esab ОК 61.30 4.0*350 6130403020 - сварка во всех пространственных положениях, кроме сверху-вниз, постоянным током обратной полярности.