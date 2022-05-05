Электроды Kobelco ЛБ-52У 2.6мм 5кг

Купить электроды ЛБ 52У 2.6 для сварки станет прекрасным вариантом для профессиональной и любительской синтерирующей деятельности: наплавка низководородным металлом позволяет создать прочное и хорошо выровненное соединение. С кобелко ЛБ 52У сварочный шов всегда будет выглядеть аккуратно, ведь материал, из которого изготовлены электроды, не склонен к произведению брызг при плавлении. Сварочные электроды скрепляются в любом положении, обеспечивают стабильность дуги вне зависимости от силы тока. Шлак достаточно эластичен, чтобы образовать чистый валик без единого изъяна, а при застывании металл не будет трескаться ни при каких условиях. За счет малого содержания твердого водорода в электроде предотвращается диффузия этого элемента при плавлении металла. У электродов ЛБ 52У цена за пачку при заказе в Интернет-магазине Бигам будет ниже рыночной, что является действительно выгодным предложением.

Преимущества электродов ЛБ 52У:

Возможна сварка в любом положении;

Не разбрызгиваются;

Обеспечивают ровный красивый шов;

Хорошо плавятся;

Ударопрочные;

Не трескаются.

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