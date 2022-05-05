Электроды Kobelco ЛБ-52У 2.6мм 5кг
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Япония
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Тип
|LB-52U
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Марка электрода
|ЛБ-52У
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Свариваемый материал
|углеродистая сталь
Купить электроды ЛБ 52У 2.6 для сварки станет прекрасным вариантом для профессиональной и любительской синтерирующей деятельности: наплавка низководородным металлом позволяет создать прочное и хорошо выровненное соединение. С кобелко ЛБ 52У сварочный шов всегда будет выглядеть аккуратно, ведь материал, из которого изготовлены электроды, не склонен к произведению брызг при плавлении. Сварочные электроды скрепляются в любом положении, обеспечивают стабильность дуги вне зависимости от силы тока. Шлак достаточно эластичен, чтобы образовать чистый валик без единого изъяна, а при застывании металл не будет трескаться ни при каких условиях. За счет малого содержания твердого водорода в электроде предотвращается диффузия этого элемента при плавлении металла. У электродов ЛБ 52У цена за пачку при заказе в Интернет-магазине Бигам будет ниже рыночной, что является действительно выгодным предложением.
Преимущества электродов ЛБ 52У:
- Возможна сварка в любом положении;
- Не разбрызгиваются;
- Обеспечивают ровный красивый шов;
- Хорошо плавятся;
- Ударопрочные;
- Не трескаются.
Комплектация:
- Электроды 5 кг;
- Упаковка.