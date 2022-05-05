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Электроды Kobelco ЛБ-52У 2.6мм 5кг
5.0
2
3 450 ₽
Электроды
    Электроды Kobelco ЛБ-52У 2.6мм 5кг
    Арт. 72054
    5.0
    2
    Электроды Kobelco ЛБ-52У 2.6мм 5кг

      Электроды Kobelco ЛБ-52У 2.6мм 5кг

      3 450 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 72054
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kobelco
      Родина бренда
      		Япония
      Тип
      		LB-52U
      Марка электрода
      		ЛБ-52У
      Свариваемый материал
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      3 450 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить электроды ЛБ 52У 2.6 для сварки станет прекрасным вариантом для профессиональной и любительской синтерирующей деятельности: наплавка низководородным металлом позволяет создать прочное и хорошо выровненное соединение. С кобелко ЛБ 52У сварочный шов всегда будет выглядеть аккуратно, ведь материал, из которого изготовлены электроды, не склонен к произведению брызг при плавлении. Сварочные электроды скрепляются в любом положении, обеспечивают стабильность дуги вне зависимости от силы тока. Шлак достаточно эластичен, чтобы образовать чистый валик без единого изъяна, а при застывании металл не будет трескаться ни при каких условиях. За счет малого содержания твердого водорода в электроде предотвращается диффузия этого элемента при плавлении металла. У электродов ЛБ 52У цена за пачку при заказе в Интернет-магазине Бигам будет ниже рыночной, что является действительно выгодным предложением.

        Преимущества электродов ЛБ 52У:

        • Возможна сварка в любом положении;
        • Не разбрызгиваются;
        • Обеспечивают ровный красивый шов;
        • Хорошо плавятся;
        • Ударопрочные;
        • Не трескаются.

        Комплектация:

        • Электроды 5 кг;
        • Упаковка.