Электроды Kobelco ЛБ-52У 3.2мм 5кг
Арт. 720167
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Япония
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Тип
|LB-52U
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Марка электрода
|ЛБ-52У
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Свариваемый материал
|углеродистая сталь
- Электроды Kobelco ЛБ-52У 3.2мм предназначен для ручной дуговой сварки труб из сталей прочностных классов до К54 включительно и от К55 до К60 включительно. Позволяет получить отличный наплавленный металл шва и аккуратный корневой чешуйчатый валик без дефектов при сварке с одной стороны соединения. Обеспечивает высокую ударную вязкость, стойкость к растрескиванию и намного лучшую стабилизацию дуги и проплавление, чем другие низководородные электроды. Перед использование электроды необходимо прокалить при температуре 300-350оС в течение 0.5-1 часа.
Механические свойства
- Предел текучести — 446 Н/мм2
- Предел прочности — 540 Н/мм2
- Удлинение — 34%
- RA — 77%
- Ударная вязкость — 130 Дж/см2
- Содержание диффузионного водорода — 1.6 мл/100 г.
Химический состав наплавленного металла
- C: 0.06%
- Mn: 1.02%
- Si: 0.51%
- S: 0.006%
- P: 0.011%
- Ni*: 0.01%
- Cr*: 0.02%
- Mo*: 0.01%
Рекомендуемое значение тока
- F: 90-130 А
- V&OH: 80-120 А
- OSW: 60-110 А