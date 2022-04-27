Электроды СЗСМ МНЧ-2 4мм
Арт. 720310
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Марка электрода
|МНЧ-2
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Свариваемый материал
|чугун
- Электроды СЗСМ МНЧ-2 4мм предназначены для холодной сварки, заварки брака литья и наплавки деталей из серого, высокопрочного и ковкого чугуна. Сварку производят короткими валиками длиной 20-30 мм с поваликовым охлаждением на воздухе до температуры не выше 60°С и проковкой наложенного валика легкими удара молотка. Сварка и наплавка в нижнем, вертикальном и наклонном положениях постоянным током обратной полярности.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.5 кг
- Твердость наплавленного металла 120-160 НB
- Коэффициент наплавки 11 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- Fe: 2.2 - 3.5%
- Mn: 1.8 - 2.6%
- Ni: 64 - 68%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 120-140 А
- Вертикальное: 100-120 А