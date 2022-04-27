Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.5 кг

Твердость наплавленного металла 120-160 НB

Коэффициент наплавки 11 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

Fe: 2.2 - 3.5%

Mn: 1.8 - 2.6%

Ni: 64 - 68%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

Нижнее: 120-140 А

Вертикальное: 100-120 А





Электроды СЗСМ МНЧ-2 4мм предназначены для холодной сварки, заварки брака литья и наплавки деталей из серого, высокопрочного и ковкого чугуна. Сварку производят короткими валиками длиной 20-30 мм с поваликовым охлаждением на воздухе до температуры не выше 60°С и проковкой наложенного валика легкими удара молотка. Сварка и наплавка в нижнем, вертикальном и наклонном положениях постоянным током обратной полярности.