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Электроды МР-3 3мм (пачка 3кг)
5.0
3
630 ₽
Электроды
    Электроды МР-3 3мм (пачка 3кг)
    Арт. Х15215
    5.0
    3
    Электроды МР-3 3мм (пачка 3кг)

      Электроды МР-3 3мм (пачка 3кг)

      630 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х15215
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		МР-3
      Все характеристики
      630 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды МР-3 СЗСМ Ц0029216 предназначены для сварки углеродистых сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить переменным или постоянным током обратной полярности от источников питания с напряжением холостого хода 65 В. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.7 кг
        • Временное сопротивление разрыву - 450 МПа
        • Относительное удлинение - 20%
        • Ударная вязкость - 80 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки - 8.5 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: 0.09-0.12%
        • Mn: 0.5-0.8%
        • Si: ≤0.15%
        • S: <0.035%
        • P: <0.035%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 70-100 А
        • Вертикальное: 80-100 А
        • Потолочное: 80-100 А