Электроды МР-3 4мм (5 кг)

Электроды МР-3 СЗСМ Ц0004326 предназначены для сварки углеродистых сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить переменным или постоянным током обратной полярности от источников питания с напряжением холостого хода 65 В. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.7 кг

Временное сопротивление разрыву - 450 МПа

Относительное удлинение - 20%

Ударная вязкость - 80 Дж/см 2

Коэффициент наплавки - 8.5 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: 0.09-0.12%

Mn: 0.5-0.8%

Si: ≤0.15%

S: <0.035%

P: <0.035%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва