Электроды МР-3 4мм (5 кг)
Арт. Х15216
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|МР-3
- Электроды МР-3 СЗСМ Ц0004326 предназначены для сварки углеродистых сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить переменным или постоянным током обратной полярности от источников питания с напряжением холостого хода 65 В. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.7 кг
- Временное сопротивление разрыву - 450 МПа
- Относительное удлинение - 20%
- Ударная вязкость - 80 Дж/см2
- Коэффициент наплавки - 8.5 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: 0.09-0.12%
- Mn: 0.5-0.8%
- Si: ≤0.15%
- S: <0.035%
- P: <0.035%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 90-140 А
- Вертикальное: 140-170 А
- Потолочное: 140-170 А