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Электроды МР-3 4мм (5 кг)
4.0
2
Найти аналог
Электроды
    Электроды МР-3 4мм (5 кг)
    Арт. Х15216
    4.0
    2
    Электроды МР-3 4мм (5 кг)

      Электроды МР-3 4мм (5 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15216
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		МР-3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электроды МР-3 СЗСМ Ц0004326 предназначены для сварки углеродистых сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить переменным или постоянным током обратной полярности от источников питания с напряжением холостого хода 65 В. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.7 кг
        • Временное сопротивление разрыву - 450 МПа
        • Относительное удлинение - 20%
        • Ударная вязкость - 80 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки - 8.5 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: 0.09-0.12%
        • Mn: 0.5-0.8%
        • Si: ≤0.15%
        • S: <0.035%
        • P: <0.035%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 90-140 А
        • Вертикальное: 140-170 А
        • Потолочное: 140-170 А