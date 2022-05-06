Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
Арт. 720330172
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Беларусь
|
Родина бренда
|Беларусь
|
Тип
|Э46
|
Марка электрода
|МР-3
- Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 предназначены для сварки методом MMA. Применяются для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей. Работы проводятся во всех пространственных положениях, кроме вертикального вниз, постоянным током обратной полярности и переменным током.
Преимущества
- Высокий уровень сварочно-технологических свойств
- Легкое повторное зажигание дуги
- Высокое качество сварочных швов
- Хорошая способность отделять шлаковую корку
- Допускается сварка удлиненной дугой по окисленной поверхности