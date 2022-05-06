Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг

Преимущества

Высокий уровень сварочно-технологических свойств

Легкое повторное зажигание дуги

Высокое качество сварочных швов

Хорошая способность отделять шлаковую корку

Допускается сварка удлиненной дугой по окисленной поверхности

Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 предназначены для сварки методом MMA. Применяются для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей. Работы проводятся во всех пространственных положениях, кроме вертикального вниз, постоянным током обратной полярности и переменным током.