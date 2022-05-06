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Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
5.0
2
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Электроды
    Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
    Арт. 720330172
    5.0
    2
    Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
    Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
      Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
      Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг

      Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720330172
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		PlasmaTec
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		МР-3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 предназначены для сварки методом MMA. Применяются для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей. Работы проводятся во всех пространственных положениях, кроме вертикального вниз, постоянным током обратной полярности и переменным током.

        Преимущества 

        • Высокий уровень сварочно-технологических свойств
        • Легкое повторное зажигание дуги
        • Высокое качество сварочных швов
        • Хорошая способность отделять шлаковую корку
        • Допускается сварка удлиненной дугой по окисленной поверхности